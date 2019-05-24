ضبط 660 كيلو دقيق مدعم بالفيوم.. وتحرير 343 محضرا تموينيا بالقليوبية

المحافظات – رباب الجالى – إبراهيم سالم

شنت مديرية تموين الفيوم حملة مكبرة تحت إشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير عام تموين سنورس على المخابز ومنافذ البيع لضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط 22 شيكارة دقيق وزن الواحدة 30 كيلو باجمالى الكمية 660 كيلو دقيق بلدى خاص بالمستهلكين أثناء بيعها فى السوق السوداء بناحيه فيديمين بمركز سنورس وتحرر محضر ضد "ا ى ع " صاحب كمية الدقيق برقم 297 جنح أمن دوله طوارئ وتم ضبط أحد المخابز بناحيه بنى عتمان لتصرفه فى عدد 15 شيكاره دقيق وزن الواحدة 50 كيلو ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .

وفى القليوبية، أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال النصف الأول من شهر رمضان الجارى، حيث تم تحرير 272 محضرا للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير 71 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 18 محضر مواد بترولية، و15 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع "الصباحى"، أن تم رفع حالة الطوارئ خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالتعاون من مباحث التموين والطب البيطرى لمواجهة جشع التجار، والحفاظ على توافر السلع بأسعارها المناسبة قبل احتفالات عيد الفطر المبارك وتوافرها ومنعها من الاحتكار.