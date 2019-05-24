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ضبط مسجل بحوزته سلاحا ناريا وكمية من الحشيش و500 ألف جنيه بالغربية

الجمعة، 24 مايو 2019 07:45 ص
ضبط مسجل بحوزته سلاحا ناريا وكمية من الحشيش و500 ألف جنيه بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية محمد طارق
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ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، القبض على مسجل بحوزته سلاحا بدون ترخيص ومواد مخدرة ومبلغا ماليا.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية،  بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة زفتى برئاسة الرائد محمود العرنوسى ومعاونيه تحت اشراف العقيد احمد جعيصة رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة من ضبط المدعو " ن ط " مسجل خطر ومقيم قرية سند بسط مركز زفتى وبحوزته 2 فرش ونصف  من مخدر الحشيش، بندقية خرطوش ، 2 طلقه لذات العيار، مبلغ مالى نصف مليون جنيه، هاتف محمول .

 

تم نقله لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لمباشرة التحقيق


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