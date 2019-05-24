صور.. مظاهرات فى ساو باولو البرازيلية احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

وكالات

شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية، اليوم الجمعة، مظاهرات من قبل مئات الطلاب اعتراضا على قرار خفض ميزانية التعليم العالى، من قبل الرئيس جايير بولسونارو.

وانتشرت الشرطة البرازيلية فى منطقة التظاهر للتعامل مع أية تطورات من قبل المتظاهرين، بينما أطلق المتظاهرين هتافات معادية للرئيس البرازيلى.



جانب من المظاهرات



جندى برازيلى على أهبة الاستعداد فى مواجهة المتظاهرين



شرطة الشغب تتواجد أمام المتظاهرين



متظاهرة تحمل صورة ساخرة للرئيس على ظهرها