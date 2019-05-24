صور.. مظاهرات فى أستراليا للحد من ظاهرة التغير المناخى

وكالات

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية مظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، احتجاجات على الإهمال الحكومى لظاهرة التغير المناخى، حيث رفع المتظاهرون العديد من اللافتات وأطلقوا الهتافات الداعمة للبيئة.

وطالب المحتجون الحكومة الأسترالية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من شأنها الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.



المتظاهرون فى مدينة ملبورن



المتظاهرون يطالبون بالحد من التغيرات المناخية



جانب من المظاهرات



عدد من المشاركين فى التظاهرات



متظاهرو ملبورن



متظاهرون يحملون لافتة كبيرة