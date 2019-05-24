صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي

شهد الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم و الطلاب، احتفالية جامعة الفيوم باليوم العالمي للشباب الأفريقي والتي أقيمت اليوم الخميس بملعب كلية الزراعة بالفيوم بمشاركة الطلاب الوافدين من جنوب و شمال السودان و طلاب جامعة الفيوم.



حضر الإحتفالية الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الدكنور وائل طوبار منسق عام الانشطة الطلابية و هشام رجب مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب .



وخلال الاحتفالية قام الطلاب الوافدون بالاشتراك مع طلاب جامعة الفيوم بعمل مسابقات في كرة القدم ، ألعاب القوى، شد الحبل ، مصارعة الذراعين ، كرة السرعة .

























