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صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي

الجمعة، 24 مايو 2019 12:31 ص
صور.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي الشباب الافريقى
الفيوم رباب الجالي
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شهد الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم  لشئون التعليم و الطلاب، احتفالية جامعة الفيوم باليوم العالمي للشباب الأفريقي والتي أقيمت اليوم الخميس بملعب كلية الزراعة بالفيوم بمشاركة الطلاب الوافدين من جنوب و شمال السودان و طلاب جامعة الفيوم. 

حضر الإحتفالية الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الدكنور وائل طوبار منسق عام الانشطة الطلابية و هشام رجب مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب .

وخلال الاحتفالية قام الطلاب الوافدون بالاشتراك مع طلاب جامعة الفيوم بعمل مسابقات في كرة القدم ، ألعاب القوى، شد الحبل ، مصارعة الذراعين ، كرة السرعة . 
 
 
اليوم العالمي للشباب الافريقي (1)
 

اليوم العالمي للشباب الافريقي (2)
 

اليوم العالمي للشباب الافريقي (3)
 

اليوم العالمي للشباب الافريقي (4)
 

اليوم العالمي للشباب الافريقي (5)
 

اليوم العالمي للشباب الافريقي (6)
 

 


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