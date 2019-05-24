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صور.. الدمار يضرب المنازل بسبب الأعاصير فى ولاية ميسورى الأمريكية

الجمعة، 24 مايو 2019 04:03 ص
صور.. الدمار يضرب المنازل بسبب الأعاصير فى ولاية ميسورى الأمريكية
وكالات
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رصدت وكالة "رويترز" الدمار الذى لحق بالعديد من المنازل الأمريكية جراء الإعصار الذى ضرب ولاية ميسورى وسط الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص جراء الإعصار العنيف.

وأصدرت الجهة المختصة، تحذيرًا من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتى، عاصمة ولاية ميسورى التى وقعت فيها أضرار جسيمة، فيما نشرت دائرة الأمن العام فى هذه الولاية عبر تغريدة عددًا من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

أحد المبانى الحكومية بالولاية
أحد المبانى الحكومية بالولاية
الدمار ضرب العديد من منازل ولاية ميسورى الأمريكية
الدمار ضرب العديد من منازل ولاية ميسورى الأمريكية
الدمار طال العديد من منازل الولاية
الدمار طال العديد من منازل الولاية
أمريكى ينقذ نسخة من الإنجيل بعد دمار منزله
أمريكى ينقذ نسخة من الإنجيل بعد دمار منزله
جانب من الدمار الذى لحق بأحد المنازل
جانب من الدمار الذى لحق بأحد المنازل
دراجة نارية
دراجة نارية
شخص يجلس أمام منزله
شخص يجلس أمام منزله
عمال الكهرباء يعملون على إعادة التيار
عمال الكهرباء يعملون على إعادة التيار
مبنى حكومى بالولاية
مبنى حكومى بالولاية
مواطن يجلس بجوار بقايا منزله
مواطن يجلس بجوار بقايا منزله
مواطن يدخل منزله بعد الدمار الذى لحق به
مواطن يدخل منزله بعد الدمار الذى لحق به
مواطن يقف أمام بقايا الدمار فى منزله
مواطن يقف أمام بقايا الدمار فى منزله

 


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