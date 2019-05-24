صور.. الدمار يضرب المنازل بسبب الأعاصير فى ولاية ميسورى الأمريكية

وكالات

رصدت وكالة "رويترز" الدمار الذى لحق بالعديد من المنازل الأمريكية جراء الإعصار الذى ضرب ولاية ميسورى وسط الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص جراء الإعصار العنيف.

وأصدرت الجهة المختصة، تحذيرًا من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتى، عاصمة ولاية ميسورى التى وقعت فيها أضرار جسيمة، فيما نشرت دائرة الأمن العام فى هذه الولاية عبر تغريدة عددًا من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.



أحد المبانى الحكومية بالولاية



الدمار ضرب العديد من منازل ولاية ميسورى الأمريكية



الدمار طال العديد من منازل الولاية



أمريكى ينقذ نسخة من الإنجيل بعد دمار منزله



جانب من الدمار الذى لحق بأحد المنازل



دراجة نارية



شخص يجلس أمام منزله



عمال الكهرباء يعملون على إعادة التيار



مبنى حكومى بالولاية



مواطن يجلس بجوار بقايا منزله



مواطن يدخل منزله بعد الدمار الذى لحق به