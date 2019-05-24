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صور.. إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد

الجمعة، 24 مايو 2019 04:59 م
صور.. إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية
بورسعيد – السيد فلاح
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شهد اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة إقبالَا كبيرَا من الطلاب وانتظام المحاضرات مع استمرار توافد خبراء المواد التعليمية على المدينة الشبابية ببورسعيد.

 

وحضر الطلاب المستهدفون اليوم محاضرات فى اللغة العربية واللغة الفرنسية ومادة الكيمياء ومادة الجغرافيا بالإضافة إلى مادة الاقتصاد كهدية من المحاضرين للطلاب الراغبين.

 

وتنظم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، قوافل تعليمية مجانية تحت إشراف سيد مصطفى المشرف العام على القوافل وبحضور نخبة كبيرة من خبراء المواد التعليمية وتستمر حتى غدًا السبت.

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (1)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (2)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (3)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (4)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (5)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد (6)
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية المجانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد 

 


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