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"صحة القليوبية": 5 غرف لعلاج مصابى الإجهاد الحرارى بالمستشفيات الحكومية

الجمعة، 24 مايو 2019 02:06 م
"صحة القليوبية": 5 غرف لعلاج مصابى الإجهاد الحرارى بالمستشفيات الحكومية اجهاد حرارى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز 5 غرف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإجهاد الحرارى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 3 غرف بمستشفيات الحميات ببنها وطوخ وقليوب وقسمين بحميات فى شبين القناطر وبهتيم.

وأوضح الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية وتعليق البوسترات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس وقت الذروة وتخفيف الملابس واستخدام غطاء الرأس والشمسيات فى حال الخروج الاضطرارى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حال حدوث الإجهاد الحرارى وضربات الشمس. 

 

 


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