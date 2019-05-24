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سقوط عامل خردة وراء سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

الجمعة، 24 مايو 2019 01:02 م
سقوط عامل خردة وراء سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين سرقة_ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كشف رجال المباحث بالقاهرة، غموض واقعة سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين، وتبين أن عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدین، بلاغا من صاحب شركة للإستیراد وتورید معدات النظافة، باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة، وسرقة مبلغ مالى 100 ألف جنیه من داخلھا، ولم یتھم أحد.

وتوصلت التحریات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة، سبق إتھامه فى 15 قضیة آخرھم قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیھ فى حكمین حبس جزئى "شروع فى سرقة" بالحبس سنة وشھر.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام "عتلة حدیدیة" ، وبإرشاده تم ضبط (98800 جنیه) من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.


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ضبط عامل سرق شركة

مباحث عابدين

امن القاهرة

سرقة شركة بعابدين


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