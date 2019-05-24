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الجمعة، 24 مايو 2019 03:51 م
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دلع جسمك بـ "المخللات" بس متكترش فيها

الجمعة، 24 مايو 2019 03:30 م
دلع جسمك بـ "المخللات" بس متكترش فيها مخللات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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يعتبر المخلل من المقبلات التى لا غنى عنها فى سفرة الطعام، حيث انهتا تتميز بمذاقها الطيب وتساعد على فتح الشهية، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم اليوم السابع فوائد المخلل وفقا لما ذكره موقع  naturalfoodseries وهى

1: يحتوى المخلل على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض.

2:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحارب البكتيريا والجراثيم.

مخلل
مخلل

 

3: يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم ، حيث انه منخفض فى السعرات الحرارية وكربوهيدرات منخفضة ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول المخللات ولكن بكميات معتدلة.

4:لها قدرة عالية على ازالة السموم من الدم وتحسين كفاءة الكبد وحمايته من الأمراض والأورام.

المخللات
المخللات

 

5:تحد من خطر الاصابة بالأورام السرطانية وخصوصا سرطان الطحال ، ويعزز صحة الامعاء ويحافظ على صحة الجهاز المناعى.

6:تساعد على تقليل خطر الاصابة بالالتهابات فى أماكن مختلفة من الجسم.

7:تحسن صحة الجهاز العقلى ويحميه من الامراض التى يتعرض لها.

8: تحتوى المخللات على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على حماية الجهاز الهضمى من الاضطرابات وعلاج الامساك.

 


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مخللات

فوائد المخلل

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المخلل


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