سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلى بالك.. السجن المشدد والغرامة عقوبة الخطف والتعذيب

الجمعة، 24 مايو 2019 02:00 ص
خلى بالك.. السجن المشدد والغرامة عقوبة الخطف والتعذيب جريمة خطف طفلة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات الخطف، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة الخطف فى القانون المصرى.

 ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إنه إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات وفقاً للقانون المصرى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة خطف طفل وطلب فدية من أهله فى المرج

أريد حلا.. رضوى: زوجى خطف طفلى التوأم وهربهما لدولة أجنبية

بدء محاكمة المتهمين فى خطف واغتصاب فتاة لشهرين بالمغرب

القبض على ربة منزل لشروعها فى خطف طفلة بالخانكة

عقوبة الخطف

السجن المشدد

اخبار الحوادث

الخطف

حوادث

حادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة