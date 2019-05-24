خلى بالك.. السجن المشدد والغرامة عقوبة الخطف والتعذيب

كتب أحمد حسنى

شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات الخطف، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة الخطف فى القانون المصرى.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إنه إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات وفقاً للقانون المصرى.