حزب المحافظين البريطانى يعلن اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول منتصف يوليو

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أعلن حزب المحافظين البريطانى الحاكم اليوم الجمعة أنه سيختار رئيس وزراء الجديد بحلول منتصف يوليو القادم قبل عطلة البرلمان الصيفية ليخلف رئيسة وزراء البلاد تيريزا ماى التى أعلنت اعتزامها الاستقالة صباح اليوم.

وفى بيان مشترك صدر عن رئيس حزب المحافظين براندون ليوس ونائبى رئيس لجنة 1922 التنفيذية فى الحزب شيريل جيلان وتشارلز ووكر، حدد الحزب مسار عملية اختيار من سيخلف تيريزا ماى فى زعامة الحزب وبالتالى فى رئاسة الحكومة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني.



وبدأ البيان بتوجيه الشكر لما قدمته ماى للحزب خلال عملها كناشطة ثم عضو فى المجلس ثم نائبة برلمانية ثم عضو فى حكومة الظل ثم رئيسة للحزب ثم وزيرة للداخلية وانتهاء بمنصبها رئيسة للوزراء، مشيرين إلى أن قرارها بالاستقالة "يظهر مجددا حس الواجب القوى لديها وإخلاصها للمصلحة الوطنية".



وحدد البيان الجدول الزمنى لاختيار رئيس الوزراء الجديد حيث من المقرر أن يغلق باب الترشح خلال الأسبوع الذى يبدأ فى 10 يونيو يعقبها جولات اقتراع متتالية لاختيار قائمة المرشحين النهائية التى سيتم طرحها على جميع أعضاء الحزب للتصويت عليها.



وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنتهى العملية بنهاية يونيو القادم لإتاحة الوقت لسلسلة من الحملات الانتخابية التى يقوم بها المرشحين فى أنحاء المملكة المتحدة ، ثم يجرى التصويت لاختيار زعيم الحزب فى وقت يسمح بإعلان النتيجة قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية.



وأشارت "الجارديان" أن ذلك سيعنى اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول منتصف يوليو القادم، حيث تبدأ عطلة البرلمان الصيفية فى 20 يوليو.



واختتم الحزب بيانه بالتذكير بأن المحافظين لا يختارون الشخص الأفضل ليكون زعيم الحزب الجديد فحسب بل أيضا ليكون رئيس وزراء المملكة المتحدة القادم وهى مسؤولية كبيرة خاصة فى هذا الوقت المهم الذى تعيشه البلاد.



وكانت ماى قد أعلنت صباح اليوم أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين فى السابع من شهر يونيو المقبل، وأضافت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، وعللت تيريزا ماى استقالتها بالفشل فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب البريطانى فى الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأشارت استطلاعات رأى سابقة إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو أقوى المرشحين لخلافة ماي.