حبس تاجر ضبط بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

كتب سليم على

قررت نيابة الجمالية ، حبس تاجر ضبط بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة الجمالية، تلقى معلومات تفيد قيام تاجر بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بداخله على21 كرتونه ألعاب نارية بإجمالى 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.