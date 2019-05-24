سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون: يجب أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر سواء باتفاق أو بدون

الجمعة، 24 مايو 2019 09:59 م
جونسون: يجب أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر سواء باتفاق أو بدون بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية البريطانى السابق والقيادى بحزب المحافظين بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة يجب أن تنسحب من الاتحاد الأوروبى بنهاية أكتوبر المقبل؛ سواء باتفاق مع بروكسل أو من دون اتفاق.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر فى سويسرا، عن موقف متشدد فيما يخص "بريكست" بعد ساعات من إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى، اعتزامها الاستقالة من رئاسة الحكومة والحزب، الشهر المقبل.

وقال جونسون، حسب ما نقلت عنه صحيفة "التليجراف" البريطانية على موقعها الإلكترونى، سنترك الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون، موضحا أنه قد يحاول التفاوض على اتفاق انسحاب أفضل مع بروكسل قبل أن يمضى   قدما فى   مسار الخروج دون اتفاق إذا اقتضت الضرورة، مضيفا: "سيكون لدى قائد جديد الفرصة لفعل الأشياء بشكل مختلف ويكون لديه زخم الإدارة الجديدة".

وأعلنت تيريزا ماي، اليوم، اعتزامها الاستقالة من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة فى   7 يونيو المقبل، بعد 3 سنوات من الكفاح لأجل الوصول لاتفاق مع أوروبا بشأن "بريكست" يرضى   حكومتها وحزبها وأغلبية نواب البرلمان، لكن دون جدوى.

ويعد جونسون أبرز المرشحين لخلافة ماى   فى   زعامة الحزب والحكومة بنهاية يوليو المقبل، لكنه سيلقى منافسة من نحو 20 سياسيا آخرين من الحزب، أبرزهم وزير الخارجية الحالى   جيرمى   هانت، الذى   كان أول من أعلن اعتزامه خوض السباق ، ومن المتوقع أيضا أن يلحق به كل من وزير "بريكست" دومينيك راب، ووزير البيئة مايكل جوف، ووزير الداخلية ساجد جاويد.

فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" أن السباق على خلافة ماى   يبدو كاختبار لموقف كل مرشح من مسألة "بريكست"، ويتخذ جونسون موقفا حازما فى   الخروج من التكتل الأوروبى   فى   الموعد النهائى   المحدد.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تيريزا ماى.. امرأة حديدية هزمتها الدموع.. وعدت بدولة تتسع للجميع ومواجهة المظالم.. "ريمونتادا ليفربول" دفعتها للتمسك بالأمل فى "بريكست مناسب".. و36 استقالة عجلت برحيل المرأة الثانية فى تاريخ رئاسة الوزراء

استقالة تيريزا ماى تحظى بتقدير العالم.. ألمانيا: نحترم القرار.. فرنسا: عمل شجاع ويطالب بتوضيح سريع للـ"بريكست".. الكرملين: فترة ماى صعبة.. والاتحاد الأوروبى: استقالتها لن تغير شيئا فى محادثات الانفصال

الرئيس الفرنسى: استقالة تيريزا ماى عمل شجاع ويطالب بتوضيح سريع للـ"بريكست"

الاتحاد الأوروبى: استقالة تيريزا ماى لن تغير شيئا فى محادثات "بريكست"

تيريزا ماى تلقى خطاب الوداع.. رئيسة وزراء بريطانيا تغادر منصبها 7 يونيو.. استقالتها تزيد غموض مستقبل "بريكست".. جونسون ودومنيك راب أبرز المرشحين لخلافتها.. والأزمة تعرقل "المحافظين" بانتخابات البرلمان الأوروبى

بريطانيا

بوريس جونسون

وزير الخارجية البريطانى

الاتحاد الاوروبى

بريكست

المملكة المتحدة

حزب المحافظين

بروكسل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة