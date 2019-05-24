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ترامب يعتزم حضور مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ويلتقى ماى أثناء زيارته لبريطانيا

الجمعة، 24 مايو 2019 09:02 م
ترامب يعتزم حضور مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ويلتقى ماى أثناء زيارته لبريطانيا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
لندن (رويترز)
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قال القصر الملكى البريطانى، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيحضر مأدبة فى قصر بكنجهام مع الملكة إليزابيث وسيجرى محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى خلال زيارته لبريطانيا الشهر المقبل. وأعلنت ماى انها ستستقيل من منصبها فى السابع من يونيو.

ومن المقرر أن يصل ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا إلى بريطانيا فى الثالث من يونيو فى زيارة دولة ليصبح الرئيس الأمريكى الثالث الذى يحظى بهذا الشرف بعد جورج دبليو. بوش فى 2003 وباراك أوباما فى 2011.

ومن المقرر أن تستقبل الملكة التى تبلغ من العمر 93 عاما وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الرئيس الأمريكى لدى وصوله إلى قصر بكنجهام قبل أن يحضر غداء خاصا مع الملكة.

كما سيجرى ترامب محادثات مع ماى التى أعلنت اليوم الجمعة أنها ستستقيل من رئاسة الوزراء بعد إخفاقها فى تنفيذ انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، وسوف تبدأ المنافسة على منصبها فى الأسبوع التالى لزيارة ترامب.

 

 


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