بسبب الغيرة .. شرطة إسبانيا تعتقل مغربيا قتل فتاة 17 عاما

كتبت فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة اﻹسبانية مغربيا بتهمة جريمة قتل لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تم العثور على جثتها بحانة ضواحى مدينة برشلونة اﻹسبانية وعليها آثار جروح بليغة على الرقبة.

ووفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، فإن الشرطة اﻹسبانية فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف ارتكاب الشاب المغربى للجريمة، وتحديد العلاقة التى كانت تربطه بالفتاة.

وأشارت إلى أن المتهم البالغ من العمر 30 عاما، تم اعتقاله فى الشقة التى يسكنها، حيث وجدت ملابسه ملطخة بالدماء وهو فى حالة صادمة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة ترجح وجود علاقة عاطفية بين المتهم والفتاة، وأنه قتلها بعد أن رآها مع شخص آخر، وذلك وفقا لبعض الجيران الذين قالوا إنه هاجم الفتاة وهى بصحبة شخص آخر.