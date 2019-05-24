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النيابة تحقق مع مدير شركة لإتجاره فى العملة بقيمة 17 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 03:45 م
النيابة تحقق مع مدير شركة لإتجاره فى العملة بقيمة 17 مليون جنيه محكمة-ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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حققت النيابة العامة مع متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم مدير إحدى الشركات الكبرى، واستغل طبيعة عمله لتجميع العملات الأجنبية، ثم بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

كما تلقى المتهم العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل عمله أبحاث علمية وتفريغ صوتى للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 17 مليون جنيه.


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الاتجار في العملة

النقد الاجنبي

الاموال العامة

التحقيق مع متهم


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