القبض على 25 تاجر مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين القناطر

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 25 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبين القناطر وبنها وكفر شكر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 700 جرام من الحشيش المخدر ، و450 جراما من مخدر الهيروين، و30 جرام بانجو، ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.