الأمن الاقتصادي يضبط 147 قضية ضرائب ومخالفات جمركية ومصنفات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 133 قضية فى مجال الضرائب العامة، و الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 5 قضايا أموال عامة، فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 9 قضايا مصنفات سمعية وبصرية وملكية فكرية وبث فضائيات.