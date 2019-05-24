الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارًا معتدل ليلاً.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

القاهرة 30 42شبين الكوم 29 41طنطا 29 40دمنهور 22 39الإسكندرية 20 32بلطيم 21 32مطروح 19 29السلوم 17 28سيوة 23 37بورسعيد 22 30دمياط 21 30الزقازيق 21 41الاسماعيلية 24 42السويس 25 40العريش 21 37رفح 21 36رأس سدر 24 36نخل 17 42نويبع 27 37طابا 26 38كاترين 20 34الطور 23 41شرم الشيخ 26 39الغردقة 28 41مرسى علم 29 40الفيوم 23 42بنى سويف 23 42المنيا 24 44أسيوط 28 43سوهاج 26 42قنا 26 42الأقصر 27 43أسوان 27 42أبوسمبل 25 42الوادى الجديد 24 45شلاتين 24 36ابو رماد 25 35حلايب 26 32رأس حدربة 26 33مكة المكرمة 28 40المدينة 28 42الرياض 24 39المنامة 29 36أبوظبى 27 37الدوحة 28 40الكويت 28 42دمشق 17 39بيروت 22 32عمان 20 38القدس 20 37غزة 20 36بغداد 25 43مسقط 30 36صنعاء 12 24الخرطوم 29 43طرابلس 18 25تونس 15 29الجزائر 15 24الرباط 13 24نواكشوط 20 31أنقرة 12 25اسطنبول 16 22إسلام آباد 20 31نيودلهى 25 40جاكرتا 25 33بكين 21 35كوالالمبور 24 33طوكيو 16 28أثينا 15 25روما 12 22باريس 10 22مدريد 10 25برلين 10 22لندن 11 20مونتريال 13 19موسكو 11 20نيويورك 19 28واشنطن 20 30