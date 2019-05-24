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ألمانيا: نحترم قرار تيريزا ماى بالاستقالة من الحكومة البريطانية

الجمعة، 24 مايو 2019 03:35 م
ألمانيا: نحترم قرار تيريزا ماى بالاستقالة من الحكومة البريطانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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أعلنت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن ميركل تحترم قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماى بالاستقالة إثر فشلها فى إقناع النواب البريطانيين بالمصادقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى.

 

وقالت المتحدثة مارتينا فيتز - وفقا لقناة "فرانس 24" - "بشكل عام، تحرص المستشارة على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو"، رافضة التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى رهنا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية.


وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنت استقالتها من منصبها اليوم، لكنها ستبقى فى مهامها حتى 7 يونيو المقبل، فى خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذى تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولى زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذى يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


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