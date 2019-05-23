سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تجيز تحويل الموتى إلى "سماد بشرى" بدلا من دفنها

الخميس، 23 مايو 2019 02:44 ص
واشنطن تجيز تحويل الموتى إلى "سماد بشرى" بدلا من دفنها سماد عضوى
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

أصبحت واشنطن أول ولاية أمريكية تسمح بتحويل جثث الموتى إلى سماد، بدلا من أن يتم دفنها أو حرقها ،ووقع الحاكم جاى إنسلى مشروع قانون يسمح للمرافق المرخصة بـ"تخصيب عضوى طبيعى" للجثث، يحولها مع مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش، إلى تربة فى غضون بضعة أسابيع فقط.

 

وتعتمد العملية حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز على فكرة "سماد الماشية" الذى يعتمده المزارعون منذ سنوات،ويوجد فى واشنطن بالفعل العديد من "المقابر الخضراء"، حيث يمكن دفن الناس دون تحنيط أو صناديق أو شواهد قبور.

 

وقالت كاتينا سبيد، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "ريكومبوز" صاحبة الفكرة، إن "خدمتنا تحول رفات الإنسان إلى تربة، حتى نتمكن من توفير حياة جديدة بعد موتنا".

 

وأضافت: "يستخدم نظامنا المعيارى مبادئ الطبيعة لإعادة أجسادنا إلى الأرض".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بعد جيمس بوند..هل يتعاون رامى مالك مع دينزل واشنطن في هذا الفيلم؟

شركة عالمية للرقائق الإلكترونية تعلق العمل مع "هواوى" التزاما بقرارات واشنطن

ترامب يرشح الدبلوماسية السابقة باربرا باريت لوزارة القوات الجوية

واشنطن تدرس وضع شركة "هيكفيجن" الصينية فى قائمة تجارية سوداء

ترامب يتجاهل استدعاء الكونجرس للإدلاء بأقواله فى إعاقة تحقيق مولر

سماد عضوى

واشنطن

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم

الموتى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة