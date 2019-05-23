هل يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب شدة الحر.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب شدة الحر، وارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

وتابعت دار الإفتاء:"فَأَبْرِدُوا: من الإبراد وهو الدخول فى البرد، أى أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر".

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.