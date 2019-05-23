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معاينة المعمل الجنائى تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية من شقة بإمبابة

الخميس، 23 مايو 2019 01:07 م
معاينة المعمل الجنائى تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية من شقة بإمبابة سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت معاينة المعمل الجنائى فى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بإمبابة، أن المتهم تمكن من الدخول بطريقة مشروعة، حيث تبين عدم وجود اثار كسر بمنافذ الشقة.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة المسروقة، وتم رفع البصمات، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة، وتلقى اللواء محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين.

 

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية من الشقة، وجاري فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة لكشف هوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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