مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه، وإصيب 8 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و ميكروباص على طريق المنصورة جمصة أمام قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة أمام قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل فى سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، واسفر الحادث عن وفاة "محمد فايق موسي" 27 سنة، نتيجة نزيف بالمخ، وإصابة 8 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وكسور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .