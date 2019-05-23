مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان: بناء العقل فلسفة ولى عهد المملكة

كتبت - إيمان حنا

قال بدر العساكر، مدير مكتب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن بناء عقل الإنسان القيمة الأساسية التى تلخص فلسفة ورؤية الأمير، الذى يؤمن بخطة العمل الواضحة والفريق المتماسك والقوى.

وكشف "العساكر" فى لقاء أجراه مع قناة روتانا خليجية، عددا من جوانب شخصية الأمير محمد بن سلمان وطريقه عمله وفلسفته. قائلا: "الأمير يؤمن بالفريق القوى، والحكومة القوية، ويُؤمن بخطة العمل الواضحة والهدف الواضح، هذا المفهوم الأسمى لنا، الذى يعمل لمستقبل مُشرق لهذه الدولة فى ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ".

وأضاف مدير مكتب ولى العهد السعودى، أن الأمير منذ العام 2015/ 2016 كان عنده هاجس كبير، ومسؤوليات متعددة، وحرص فى تلك الفترة على أن يكون أغلب وقته للعمل، بدون إجازات حتى فى عطلة آخر الأسبوع، وكان يركز على العمل الطويل والإنتاجية العالية، سعيا إلى بناء قدرات شبابية سعودية قادرة على تحمل المسؤولية.

وتابع "العساكر" حديثه بالقول: "هناك من يستعين بهم من بيوت الخبرة الخارجية، هذا هو المكتب الطبيعى اليومى، يداوم بدون شماغ، عنده روح بسيطة مرحة، صدّقنى مرح، أى نعم هو صارم وشديد، لكن فى عمله وإنجاز الأعمال، فيما يتطلب من مهام ترتبط بإنجازه، لكنه مرح، ما تقدر تقول فعلا هل هذا رئيسك فعلا أم صديقك، هو كلاهما صراحة".