محافظ الوادى الجديد يكرم العاملين بمبادرة 100 مليون صحة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، العاملين بمبادرة 100 مليون صحة، التى أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى بدأت أعمالها ضمن المرحلة الثالثة أول مارس 2019.

وحققت الحملة 91% من المستهدف البالغ عدده 172635 مواطنا حتى الآن من خلال 82 فريقا طبيا متحركا، و35 منشأة صحية، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم تكريم الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة وعدد من رؤساء الفرق المشاركة بالمبادرة.

وأشاد "الزملوط" بالجهود المبذولة بالمبادرة على أرض المحافظة لتحقيقها المركز الأول بالمرحلة الثالثة والثالث على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعمال المبادرة مستمرة فى أعمالها حتى نهاية الشهر الجارى بعدد 42 فريقا طبيا، ومستمرة فى أعمالها حتى شهر ديسمبر المقبل من الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.