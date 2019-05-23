سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يكرم العاملين بمبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 23 مايو 2019 09:59 ص
محافظ الوادى الجديد يكرم العاملين بمبادرة 100 مليون صحة خلال تكريم العاملين
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، العاملين بمبادرة 100 مليون صحة، التى أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى بدأت أعمالها ضمن المرحلة الثالثة أول مارس 2019. 
 
وحققت الحملة 91% من المستهدف البالغ عدده 172635 مواطنا حتى الآن من خلال 82 فريقا طبيا متحركا، و35 منشأة صحية، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم تكريم الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة وعدد من رؤساء الفرق المشاركة بالمبادرة.
 
وأشاد "الزملوط" بالجهود المبذولة بالمبادرة على أرض المحافظة لتحقيقها المركز الأول بالمرحلة الثالثة والثالث على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعمال المبادرة مستمرة فى أعمالها حتى نهاية الشهر الجارى بعدد 42 فريقا طبيا، ومستمرة فى أعمالها حتى شهر ديسمبر المقبل من الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.
 
FB_IMG_1558595480892
 
FB_IMG_1558595484428
 
FB_IMG_1558595488125
 

FB_IMG_1558595491375
 
FB_IMG_1558595494323
 
FB_IMG_1558595497807
 
FB_IMG_1558595501352
 
 
FB_IMG_1558595508018
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الإنتهاء من فحص 157027 شخص في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

صور فحص 148405 شخص فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

صور.. فحص 143 ألف شخص فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

فحص 141 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

82 فرقة طبية تستعد لمبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

تنفيذي الوادى الجديد

حملة ١٠٠ مليون صحة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة