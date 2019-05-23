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فيديو .. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة في رمضان

الخميس، 23 مايو 2019 08:18 م
فيديو .. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة في رمضان جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

و أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 


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حملات امنية

الاسواق

ضبط الاسواق

أغذية فاسدة


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