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صور.. طلاب الصم بأسوان يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

الخميس، 23 مايو 2019 02:33 م
صور.. طلاب الصم بأسوان يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى فريق الصم و البكم بأسوان
أسوان ندى سليم
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فاز 4 طلاب صم من أبناء مدرسة التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى وكرة القدم، التى نظمتها الإدارة المركزية للتربية الخاصة لطلاب الصم وضعاف السمع للمرحلتين الإعدادية والثانوية. 
 
ونجح أبناء مدارس التربية الخاصة بأسوان فى البطولة التى انطلقت بالمدينة الشبابية بأبو قير فى الإسكندرية، حيث حصد الطالب محمد إبراهيم، الميدالية الذهبية فى مسابقة الوثب الطويل، بعد أن فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وفازت الطالبة  أميمه عطية  بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصدت الميدالية الذهبية فى مسابقة العدو 100 متر، بينما حصد الطالب جمعة أسامة الميدالية الفضية في مسابقة العدو 100 متر، وفاز أيضا بنفس المركز والميدالية فى مسابقة العدو 200 متر، في حين حصد الطالب عمرو أسامة  الميدالية البرونزية فى مسابقة العدو 100 متر. 
 
كما فاز فريق كرة القدم الخماسى ويسمى وحوش الجبل بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية وحصد الميدالية الفضية خلال البطولة. 
 
IMG-20190523-WA0022
طلاب مدرسة التربية الخاصة
IMG-20190523-WA0023
طلاب مدرسة التربية الخاصة
 
IMG-20190523-WA0024
طلاب مدرسة التربية الخاصة
 

 


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