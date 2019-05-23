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الخميس، 23 مايو 2019 04:26 م
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صور.. تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر

الخميس، 23 مايو 2019 03:54 م
صور.. تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت شواطئ الإسكندرية خاصة المجانية منها إقبالا كبيرا، فى فترة بعد الظهيرة ، وذلك هربا من الموجة الحارة .
 
حيث شهدت الشواطئ المجانية إقبالا من بعض الأسر و الأطفال و الشباب ، هربا من الموجه الحارة ، فيما اعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ وتوزيع فرق مدربة لمعالجة الاجهاد الخرارى خاصة فى فترة الصيام .
 
يذكر أن الإدارة العامة للمصايف والشواطئ قد اعلنت حاهزية 51 شاطئ بالإسكندرية لاستقبال المتوافدين والزاىرين منهم 8 شواطئ مجانية.
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (1)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (2)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (3)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (4)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (5)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (6)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (7)
 
تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر (8)

 


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