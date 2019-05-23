صور.. تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد الظهيرة هربا من الحر

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية خاصة المجانية منها إقبالا كبيرا، فى فترة بعد الظهيرة ، وذلك هربا من الموجة الحارة .

حيث شهدت الشواطئ المجانية إقبالا من بعض الأسر و الأطفال و الشباب ، هربا من الموجه الحارة ، فيما اعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ وتوزيع فرق مدربة لمعالجة الاجهاد الخرارى خاصة فى فترة الصيام .

يذكر أن الإدارة العامة للمصايف والشواطئ قد اعلنت حاهزية 51 شاطئ بالإسكندرية لاستقبال المتوافدين والزاىرين منهم 8 شواطئ مجانية.