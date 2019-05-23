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صور.. المصريون يحتمون من الشمس بـ"المذكرات والشنط وأكياس البلاستيك"

الخميس، 23 مايو 2019 01:01 م
صور.. المصريون يحتمون من الشمس بـ"المذكرات والشنط وأكياس البلاستيك" احتماء المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
وائل ربيعى- تصوير حسن محمد - خالد كامل
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فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الذى تشهده محافظات مصر المختلفة، لجأ المواطنون إلى الاحتماء من حرارة الشمس باستخدام أى وسيلة يتحصلون عليها، فمنهم من حرص على اصطحاب الشمسية معه للاحتماء من آشعة الشمس، ومنهم من استعان بأوراق المذكرات التى يحملها أو أكياس البلاستيك أو حقائب اليد يحمى بها رأسه من آشعة الشمس.

وواصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تسجل اليوم الخميس درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة وسط تحذيرات من الخبراء بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التى تضرب البلاد وصلت ذروتها حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر للشمس، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت نشرات بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدا لكافة الجهات فى الدولة الوزارات والهيئات والموانئ والمطارات وكافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

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