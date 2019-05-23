صور.. السيطرة على حريق داخل كشك فى مصر الجديدة دون اصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل كشك فى شارع الصباغ بمصر الجديدة بسبب ماس كهربى، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الأكشاك فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة
إضافة تعليق
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة