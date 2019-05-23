سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. السيطرة على حريق داخل كشك فى مصر الجديدة دون اصابات

الخميس، 23 مايو 2019 04:52 م
صور.. السيطرة على حريق داخل كشك فى مصر الجديدة دون اصابات حريق كشك
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل كشك فى شارع الصباغ بمصر الجديدة بسبب ماس كهربى، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الأكشاك فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
 
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (1)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (2)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (3)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (4)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (5)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

حريق داخل كشك فى مصر الجديدة (6)
حريق داخل كشك فى مصر الجديدة 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بالبحيرة دون حدوث إصابات

بسبب الحر.. السيطرة على حريق محدود ببعض الأشجار بمديرية الصحة فى أسيوط

صور.. كثافات مرورية بسبب حريق أتوبيس نقل عام بمحور الشهيد اتجاه التجمع

صور.. حريق أتوبيس أعلى الطريق الدائرى بمدخل السخنة

حريق كشك بمصر الجديدة

سيارات الحماية المدنية

اخماد حريق بمصر الجديدة

الحماية المدنية بالقاهرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة