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صحة الدقهلية: إعدام 4852 كجم أغذية و1336 لتر زيوت ومشروبات فاسدة

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
صحة الدقهلية: إعدام 4852 كجم أغذية و1336 لتر زيوت ومشروبات فاسدة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية – سارة الباز
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أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية على تنفيذ مديرية الصحة لعدد من الحملات التفتيشية لمراقبة الأغذية بالمحافظة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام الفاسد منها.

وذكر " مكى " فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المديرية قامت بإعدام 4852 كجم أغذية فاسدة، و 1336 لترا من المشروبات والزيوت بداية من شهر رمضان وحتى الآن على مستوى 18 إدارة صحية تشمل 18 مكتبا لمراقبة الأغذية بالمديرية، وتضمنت الإعدامات 1265 كجم من الخضروات والفواكه الطازجة، و 300 كجم أغذية مطهية، و 256 كجم مجمدات، و 121 كجم ألبان ومنتجاتها، و 394 كجم أغذية محفوظة، و 215 كجم مخللات، و 2301 أغذية أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 1086 مشروبات ملونة، و 250 كجم زيوت محروقة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان وحتى بعد عيد الفطر لحماية المواطنين من الأضرار الصحية الناجمة عن تناول أية أغذية أو مشروبات فاسدة.

 

 


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