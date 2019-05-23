سحورك عربى.. الياجية والحلبة الحامضة والرشوش أكلات على السحور فى رمضان باليمن

كتبت إيناس البنا

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور من اليمن





حلبة حامضة

الحلبة الحامضة



يحرص اليمنيون في صنعاء والمناطق الشمالية على تناول الحلبة ضمن وجبة السحور خلال أيام شهر رمضان المبارك، كتقليد متوارث عليه فوق الحلبة القليل من الخل او الليمون الحامض وتؤكل شبه سائلة .

تعمل الحلبة على تقليل نسبة السكر وينصح الأطباء بتناول الحلبة المسحوقة ثلاث مرات يوميًا قبل كل وجبة، حيث تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم لأنها تمتص الدهون الزائدة في الطعام وبالتالي تعمل على إنقاص نسبة الكوليسترول من الأطعمة التي تتناولها، بالإضافة إلى احتوائها على كمية من الألياف القابلة للذوبان.



باجيه يمينه باللوبيا

الباجية اليمنية



الباجية من الأكلات الشعبية اليمنية وهي من الوجبات الرمضانية الأساسية في المائدة اليمنية على السحور، والباجية مثل الفلافل فى مصر، ولكنها تكون من لوبيا منقوعة بليلة سابقة وتفرم مع البصل والكراث والبهارات وتشكل على هيئة كرات وتقلى فى الزيت.



الرشوش اليمنى

الرشوش



هو نوع من أنواع الخبز ، حيث يعتبر خبز الرشوش اليمنى من أفضل أنواع الخبز فى اليمن التى يمكن تناولها فى وجبة السحور، ويتميز خبز الرشوش بإضافة حبة البركة له .