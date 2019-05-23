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ريكس تيليرسون: بوتين كان أكثر استعدادا من ترامب فى لقائهما الأول

الخميس، 23 مايو 2019 09:57 ص
ريكس تيليرسون: بوتين كان أكثر استعدادا من ترامب فى لقائهما الأول تيلرسون
كتبت ريم عبد الحميد
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فى شهادته أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، قال وزير الخارجية الأمريكى السابق ريكس تيلرسون إن فلاديمير بوتين كان أكثر استعدادا من دونالد ترامب خلال اللقاء المهم الذى جمع بينهما فى ألمانيا فى عام 2017، مما جعل الرئيس الأمريكى فى وضع غير مواتى خلال أول لقاءاته المباشرة مع الرئيس الروسى.

 

 وقال مساعدو اللجنة، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم ما قاله تيلرسون فى اجتماع مغلق معهم لمدة سبع ساعات، إن الجانب الأمريكى كان يتوقع لقاءً أقصر لتبادل المجاملات لكنه انتقل إلى جلسة ممتدة قرابة ساعتين بالإضافة إلى مداولات حول مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية.

 

 وقال أحد المساعدين، الذين حضروا لقاء تيلرسون مع لجنة مجلس النواب، إنهم أمضوا وقتا طويلا فى الحديث عن كيفية استغلال بوتين كل فرصة للضغط من أجل ما أراده، وكان هناك تباين فى الإعداد للقاء، مما خلق عدم مساواة.

 

 قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تيلرسون الذى كانت تصريحاته العامة عن الرئيس متفرقة منذ إقالته الدرامية فى مارس 2018، قد تحدث مع مجموعة من نواب ومساعدى الحزبين يوم الثلاثاء بطلب من رئيس اللجنة إيلوت إنجيل.

 

 وردا على تصريحاته، قال ترامب فى بيان إنه كان مستعد جدا للقاءاته مع فلاديمير بوتين وقد أبلى بلاء حسنا للغاية خلال هذه الاجتماعات.


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دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

ريكس تيلرسون

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