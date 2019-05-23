جامعة الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الكليات

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم الخميس ٢٠١٩/٥/٢٣ بجميع كليات الجامعة وفق الجدول المقررة بكل كلية.

وأكد عمداء ووكلاء الكليات ضرورة التواجد بكلياتهم ومتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الطلاب خلال فترات انعقاد الامتحانات، وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، واتخاذ كل الاستعدادات بالمستشفى التعليمى لاستقبال أى حالة طوارئ.

وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه ستتواجد خدمة مكونة من سيارة مطافى مجهزة حول مجمع العلوم الإنسانية لأى تدخل طارئ.

وفى الإطار ذاته أعلن الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن اليوم الخميس يوم امتحان عادى ولا تأجيل بسبب الموجة الحارة.

وأضاف فى بيان له أن جامعة الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد بمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية وكذلك التنسيق مع المستشفيات الجامعية واستعداد المستشفى التعليمى لاستقبال أى حالة طوارئ كما ستتواجد خدمة مكونة من سيارة مطافي وسيارة إسعاف مجهزة حول المجمع لأى تدخل إن استدعى الأمر .

وأشار إلى أنه مسموح للطلاب بالدخول إلى اللجنة بزجاجة مياه لاستخدامها للمسح على الرأس أو الوجه أو المناديل المعطرة كذلك مسموح استخدام الحمامات أى وقت وسيتم توفير مياه معدنية مجانًا ويتم المرور بها على الطلاب باللجان.