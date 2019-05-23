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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

الخميس، 23 مايو 2019 02:41 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس كلا من حسن خالد وخالد محمد عبدالسلام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
 
 
وجهت النيابة إلي المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 
 

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