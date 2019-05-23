الهند تعلن نجاح تجربة جديدة لصاروخ "براموس" فوق الصوتى

وكالات الأنباء

أعلنت الهند أن أسرع صاروخ عابر للقارات فى العالم اجتاز تجربة جديدة، الأربعاء ونجح فى إصابة هدف برى بعد إطلاقه من طائرة مقاتلة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن طائرة مقاتلة من طراز "سوخوى 30 إم كى آي" تم تعديلها خصيصا لهذا الغرض، أطلقت بنجاح الصاروخ الذى يزن 2.5 طن ومداه نحو 300 كيلومتر (185 ميلا).

وأفاد بيان للوزارة بأن الإطلاق من الطائرة كان سلسا وأن الصاروخ تابع المسار المحدد قبل إصابة الهدف الأرضى مباشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن صاروخ "براموس" يوفر للقوات الجوية الهندية القدرة لتوجيه ضربات بعيدة على أى هدف فى البحر أو على الأرض، بدقة بالغة، فى النهار أو الليل وفى جميع الأحوال الجوية.

ولم يذكر مكان التجربة أو تفاصيل أخرى، عدا عن إجراء تعديلات ميكانيكية وكهربائية وبرمجية "معقدة للغاية" على الطائرة المقاتلة روسية الصنع.

وتقوم الهند مع روسيا بتطوير صاروخ "براموس" الأسرع من الصوت، إذ تبلغ سرعته القصوى 3450 كيلومترا (2140 ميلا) فى الساعة، وتفيد تقارير وسائل إعلام بأن الهند تعتزم البدء ببيعه قريبا فى الخارج.

ويعد الصاروخ أسرع بمرة ونصف مرة من طائرة "كونكورد" السابقة الأسرع من الصوت.

وأجرى أول اختبار للصاروخ على هدف بحري، فى نوفمبر 2017، وقالت الهند آنذاك إنها أول دولة "تطلق بنجاح صاروخا هجوميا من هذا الطراز من الجو بسرعة 2.8 ماخ على هدف بحري".

وقد طلبت الهند بالفعل نسخا من الصاروخ تطلق من البحر لقواتها البحرية، وذكرت تقارير إعلامية دفاعية متخصصة أنه يمكن أن يبدأ تزويد القوات الجوية بصاروخ "براموس" فى عام 2020.

و"براموس" هو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، وقد سمى الصاروخ تيمنا باسم نهرى "موسكفا" الروسى و"براهمابوترا" الهندي.