النيابة تطلب تحريات أجهزة الأمن فى قتل عاطل ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية.