سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات أجهزة الأمن فى قتل عاطل ربة منزل ببولاق الدكرور

الخميس، 23 مايو 2019 12:10 م
النيابة تطلب تحريات أجهزة الأمن فى قتل عاطل ربة منزل ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران،  كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

التحقيق مع 3 عاطلين وضعوا جرعة مخدرات زائدة لشخص وسرقته فى السيدة زينب

التحقيق مع متهم بامتلاك كيان جامعى وهمى للنصب على المواطنين

التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك فى البساتين

سرقة

ربة منزل

جريمة قتل

بولاق الدكرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة