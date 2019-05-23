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المتهمون بسرقة 700 ألف بالتجمع الخامس يدلون باعترافت خطيرة حول الواقعة

الخميس، 23 مايو 2019 02:52 م
المتهمون بسرقة 700 ألف بالتجمع الخامس يدلون باعترافت خطيرة حول الواقعة أموال - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى المتهمون بسرقة 700 ألف من سيارة موظف بالتجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

اعترف المتهمون بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا، لتتبع رواد البنوك ورصدهم أثناء دخولهم البنك ، حيث قسموا أدوارا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم فى الخارج.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .

 

كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغا من مدير حسابات فى شركة توريدات عمومية بدائرة قسم شرطة المعادى، يقول فيه إنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة، وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته عندما عاد لاستقلالها.

 

شكل رجال المباحث فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة الخاصة التى استُخدمت فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها.

 

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى السرقة، وبحوزتهم 8 آلاف و500 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقروا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنهم حولوا باقى المبلغ لأقاربهم بالخارج، من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


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التجمع الخامس

اخبار الحوادث

القاهرة الجديدة

عصابة سرقة رواد البنوك


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