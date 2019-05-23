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القبض على المتهمين بسرقه سيارة بالإكراه والتعدى على قائدها بالأسكندريه

الخميس، 23 مايو 2019 11:02 ص
القبض على المتهمين بسرقه سيارة بالإكراه والتعدى على قائدها بالأسكندريه حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه والتعدى على قائدها بسلاح أبيض واحداث إصابة له
 
البداية تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ( سائق- مقيم بدائرة القسم) بأنه أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة القسم، استوقفه ثلاثة مجهولين وقاموا بالدلوف لداخل السيارة ، وتعدوا عليه بسلاح أبيض وأحدثوا إصابته وإستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.
 
 فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة  (5 أشخاص "محددين") لهم معلومات جنائية.
 
 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة المجنى عليه ، والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إعادة السيارة ، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول والأداة المستخدمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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