السكك الحديدية الفرنسية تقيم إجراءات السلامة بخطى الجيزة ـ بنى سويف والمناشى

كتب رضا حبيشى

ناقش مسئولون حكوميون مع رئيس شركة SNCF للسكك الحديدية الفرنسية جيوم بيببى الموقف التنفيذى للاتفاقية الموقعة بين السكك الحديدية المصرية والشركة الفرنسية لتقييم إجراءات السلامة لمساري (الجيزة/ بنى سويف) و(إمبابة/ المناشي)، وإجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالي للخطين والقيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـCTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات.

وتقوم الشركة الفرنسية وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بمعالجة نظام حماية القطار آليا، وإجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لتشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، وإجراء مقابلة مع بعض موظفي الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، وتقديم عرض تقديمي أولي وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.

وأكد رئيس الشركة الحكومية الفرنسية أن الزيارة الاولى للخطين من جانب فريق العمل الفرنسي تمت خلال الشهر الماضي والزيارة الثانية ستكون نهاية هذا الشهر الجارى، وأن تنفيذ مذكرة التفاهم تسير وفقا للبنود والجدول الموضوع من الجانبين .

وأشار رئيس الشركة الفرنسية إلى دوله فى تحالف ضمن مشروع القطار السريع (العلمين – العين السحنة، مبديا استعداده للتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في انشاء معهد مشترك للتدريب حول كل ما يتعلق بين السكك الحديدية على أن يضم هذا المعهد متدربين من المهندسيين والفنيين الفرنسيين والمصريين بالاضافة الى استعداد الجانب الفرنسي بتقديم الدعم الفني لسكك حديد مصر.

كما ناقش المسئولون المصريون مع السفير الإسبانى بالقاهرة رامون جيل كاساريس مشروعات السكك الحديدية التى تشارك فى تنفيذها الشركات الأسبانية حيث تقوم شركة تاليس الاسبانية بتطوير نظم الاشارات على خطي القاهرة بنها ـ الاسكندرية ، واسيوط سوهاج / نجع حمادي.

وأشاد السفير الأسبانى بالقاهرة بالتحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى وبالمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون الحالي بين الجانبين في مجالات النقل لدراسة وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مثل خط الأقصر/ الغردقة.