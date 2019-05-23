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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارتين ببنى سويف

الخميس، 23 مايو 2019 06:37 ص
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارتين ببنى سويف حادث سير - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 5 أشخاص بينهم طالبان فى حادثى سير ببنى سويف، حيث أصيب ثلاثة فى حادث انقلاب سيارة أمام مصنع الخميرة شرق النيل، بينما أصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين من شرطة النجدة أحدهما يفيد انقلاب سيارة ملاكى أمام مصنع الخميرة شرق النيل وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص مقيمون جميعا بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم نقل اثنين منهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا" وهما عثمان محمد عثمان 31 سنة، عامل كسر بالقدم اليسرى-محمد حسانين محمد 40 سنة سائق اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، بينما رفض نادى محمد عثمان 28 سنة النقل إلى المستشفى.

والإخطار الثانى عن انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى "الجيش " قبلى الكمين، ما أدى إلى إصابة طالبين جامعيين تم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وهما محمد محمود هانى 22 سنة، المنيا، كدمات وسحجات -أحمد محمد عبد الرازق 22 سنة، المنيا، كدمات وسحجات.

 


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