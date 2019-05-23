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إزاى تقلل السكر فى طعامك من غير ما يأثر على صحتك؟

الخميس، 23 مايو 2019 10:00 م
إزاى تقلل السكر فى طعامك من غير ما يأثر على صحتك؟ تقليل كميات السكر فى الطعام
كتبت فاطمة خليل
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السكر من أكثر الأطعمة التى تسبب الضرر لك، لأنه يزيد خطر إصابتك بالأمراض مثل: السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمثل تقليل السكر فى الطعام والمشروبات تحديًا كبيرًا لكثير من الناس، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتقليل السكر فى طعامك، بحسب موقع مجلة women health
 
ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) فإن الكمية المناسبة من السكر يوميًا تكون 6 ملاعق صغيرة أو 25 جرامًا فى اليوم.

نصائح لتقليل السكر

السكر
السكر
 

１- كن مستعدًا

 
عندما يتعلق الأمر بالإقلاع عن السكر، قم بإزالة الحلويات من ثلاجتك ثم ركز على إعداد وجبة الطعام الصحية.
 

２- تجنب مشاكل السكر في الدم

 
إذا واجهت انخفاضًا في مستويات السكر في دمك، فمن الأرجح أن تتوق إلى تناول السكريات البسيطة للحصول على الطاقة الفورية.
 
ولتجنب ذلك، قم بتضمين الحبوب الكاملة الغنية بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة المعكرونة، والكينوا، والأرز والشوفان والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لأن هذه المواد تطلق طاقتها ببطء أكبر.
 
مشاكل السكر
مشاكل السكر
 

３- استكشف نكهات بديلة للسكر 

 
رش حفنة من المكسرات والبذور المقرمشة ستحفز ذوقك بطريقة صحية.
 

４- الفانيليا

 
أيقظ حاسة الشم والتذوق لديك باستنشاق الفانيليا الذى يمكن أن يساعد في تخفيف الرغبة الشديدة في السكر.
 

５-   تحقق من ملصقات للطعام

 
ابحث على الملصقات التجارية عن السكر والعسل والجلوكوز والفركتوز وتركيز عصير الفاكهة وشراب الشعير وسكر العنب"، تذكر أنه كلما زاد ظهوره في قائمة المكونات، زاد وجوده في المنتج
 

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