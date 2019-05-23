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إزالة 69 عقارا و16 عشة بترعة الطوارئ وتسكين المواطنين بمشروع أهالينا 1

الخميس، 23 مايو 2019 01:00 ص
إزالة 69 عقارا و16 عشة بترعة الطوارئ وتسكين المواطنين بمشروع أهالينا 1 إزالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى ما جرى إزالته حتى الآن من عقارات بمنطقة ترعة الطوارئ العشوائية 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.
 
وأشار صابر، إلى أن إزالة المبانى العشوائية التى يجرى إزالتها مقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، لافتًا إلى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.

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