9 معلومات هامة عن استصلاح الأراضى فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن زيادة الأراضى المستصلحة فى مصر فى العام المالى 2017/2018، بما يقترب من نصف نظيرتها فى 2016/2017، وفيما يلى نرصد أهم 6 أرقام عن الأراضى الزراعية المستصلحة فى مصر: