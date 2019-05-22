9 معلومات هامة عن استصلاح الأراضى فى مصر.. تعرف عليها

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن زيادة الأراضى المستصلحة فى مصر فى العام المالى 2017/2018، بما يقترب من نصف نظيرتها فى 2016/2017، وفيما يلى نرصد أهم 6 أرقام عن الأراضى الزراعية المستصلحة فى مصر:
- زيادة الأراضى الزراعية فى 2017/2018 إلى 59.2 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان فى العام السابق.
- نسبة الزيادة فى الأراضى المستصلحة لعام 2017/2018 بلغت 52% عن نظيرتها فى العام السابق.
- بلغـت مساحـة الأراضى المستصلحة بالجمعيات التعـاونية 41 ألف فدان بنسبة 69.3%.
- مساحة الأراضى بشركات القطاع الخاص تبلغ 12.4 ألف فدان بنسبة 21%.
- مساحة الأراضى لقطاع الاستصلاح 5.7 ألف فدان بنسبة 9.7% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة فى 2017/ 2018.
- بلغت المسـاحة المقامة عليها مشـروعات ثروة حيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنام) 255 فدانًا من إجمالى الأراضى المستصلحة.
- بلغت المساحة المستصلحة التابعة لمشروع المليـون ونصف المليون فدان 313 ألف فدان منذ بداية المشروع حتى الآن.
- احتلت محافظــة مطروح المركز الأول بمساحة 133.7 ألف فدان بنسبة 43%.
- محافظة المنيا جاءت فى المركز الثانى بـ117 ألف فدان بنسبة 37% ثم الوادى الجديد بمساحة 62.6 ألف فدان نسبتها 20%.
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