12 فائدة للأغذية العضوية "الأورجانيك" على صحتك.. أهمها تقى من السرطان

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية، فى تقرير لها اليوم أصبح الناس واعين للغاية للياقة البدنية، ففي حين يلعب التمرين دورًا محوريًا في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، فإن الطعام يعد مكونًا أكثر أهمية ويساهم في صحة جيدة.



وأضافت الصحيفة في الآونة الأخيرة، سمعنا جميعًا أن المشاهير وخبراء التغذية يركزون بشدة على الأغذية العضوية، وقد أدى ذلك إلى لجوء العديد من الأشخاص إلى هذه الأطعمة، لكن هل نعرف حقًا مدى أمانها ومغذيتها؟ دعونا معرفة المزيد في هذه المقالة.



الاطعمة العضوية لا تحتوى على الهرمونات

ما هو الغذاء العضوي؟ تشير كلمة "عضوي" إلى الطريقة التي ينمو بها المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم، دون استخدام الأسمدة الكيماوية، أو المبيدات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه فى المقام الأول، يجب أن يكون للماشية العضوية التي تربى من أجل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان إمكانية الوصول إلى الهواء الطلق، وعدم إعطائها المضادات الحيوية أو الهرمونات أو أي من المنتجات الحيوانية.



الاطعمة العضوية تحتوى على عدد من الفوائد

علاوة على ذلك، كان هناك دليل علمي يثبت أن الأغذية العضوية أكثر صحة من نظرائها، وفقًا للبحث، يحتوي الحليب العضوي على مزيد من مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات مقارنةً بالحليب غير العضوي، يُعتقد أن الأبقار العضوية تربى فى المراعي، مما يؤدي إلى جودة الحليب.



عدم اعطاء الحيوانات والطيور الهرمونات تكون اكثر صحة وفائدة

فوائد الأغذية العضوية..

وأضاف التقرير، يمكن أن يكون لطريقة نمو أو زيادة طعامك تأثير كبير على صحتك الجسدية والعقلية وكذلك البيئية، حيث تحتوي الأغذية العضوية على المزيد من العناصر الغذائية والأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأطعمة أو المواد الكيميائية أو المواد الحافظة غالبًا ما تجد أعراضها تقل أو تزول عندما يتناولون الأطعمة العضوية فقط. فيما يلي بعض الفوائد للأغذية العضوية الأوجانيك:

1. لديها قدرة مضادة للأكسدة..

وفقًا للبحث، تحتوي الفواكه والخضراوات والحبوب العضوية على تركيز مضادات الأكسدة أعلى بكثير من المجموعات المزروعة تقليديًا، في الواقع، تم ربط العديد من هذه المركبات المضادة للأكسدة في السابق بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والأعصاب العصبية وكذلك بعض أنواع السرطان.



12 فائدة للاغذية العضوية

2. لا توجد نكهات أو ألوان اصطناعية

في بعض الأحيان، ترى تفاحة حمراء كبيرة تبدو ممتلئة بالقدر الكافي لتناولها، ولكن عند تناولها، لا تشعر بأى نكهة لها، لأنها فاكهة تم حقنها بألوان صناعية، وحقن من الدهون المهدرجة لجعلها تبدو مغرية، لا يوجد مثل هذا الخداع في تناول الأطعمة الصحية التي تزرع باستخدام الطرق العضوية.



الاطعمة الاورجانيك اكثر صحة

3.عدم وضع مبيدات عليها

هذا سبب اختيار الناس لاستهلاك الأطعمة العضوية، المبيدات تسبب العديد من الاضطرابات الطبية، وتعتبر غير صالحة للصحة، من أجل حماية المحاصيل من الآفات، تتم معالجة الأغذية العادية بشكل عام بالمبيدات الحشرية.

4. تعزز صحة القلب

يُعتقد أنه عندما ترعى الماشية على العشب لفترة زمنية أطول، يزداد أيضًا مستوى CLA (حمضConjugate Linoleic Acid). يعتبر هذا صحيًا للقلب، ويساعد على المساهمة في صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة.

5. تقوية جهاز المناعة

عندما نستهلك الأطعمة المحملة بالمبيدات الحشرية، فإننا نعرض أجسادنا للخطر ونظام المناعة لدينا، الاستهلاك المنتظم لمثل هذه الأطعمة يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعى الذي يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات، والخلل الوظيفي الجنسي، وأنواع عديدة من السرطانات، وزيادة الحساسية لمسببات الحساسية.

وقالت الصحيفة، إن هذا هو السبب في أنه من الأفضل اختيار الطرق العضوية واختيار مسار أكثر أمانًا.

6. مقاومة المضادات الحيوية

يقال إن الأطعمة غير العضوية تحتوي على كميات كبيرة من المضادات الحيوية، وهذا يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعي، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

7. الصحة الجيدة

بما أن الأغذية العضوية لا تحتوي على الأسمدة الكيماوية، فهي لا تؤثر على الجسم بطريقة سلبية، الأسمدة الطبيعية تعمل بشكل جيد والمزارعين العضويين سعداء لاستخدام هذا النوع لأنها أكثر أمانا.

8. تحسين مذاق الأطعمة

طعم الطعام العضوي أكثر تفوقًا، لأنه لا يحتوي على مواد حافظة بشكل عام، يتم إنتاج الأغذية العضوية في مزارع أصغر وتباع طازجة، ولا يتم تجميدها أو شحنها إلى أماكن بعيدة، وهذا هو الحال عندما يحدث الإنتاج الضخم.

9. الأفضل للبيئة

تعمل الزراعة العضوية على تقليل التلوث، والحفاظ على المياه، وتقليل تآكل التربة، وزيادة خصوبة التربة، وتستهلك طاقة أقل، هذا يجعلها صحية للبيئة.

10. تحمي من السرطان

تشير البحوث الطبية، إلى أن الأطعمة العضوية لها دور فى مكافحة السرطان، علاوة على ذلك، لا تحتوي الأطعمة العضوية على مواد مسرطنة مسئولة عن تكوين الورم في الجسم.

11. تجعل الأطفال أصحاء

واحدة من أهم مزايا الأغذية العضوية هي أن الطفل يولد بصحة جيدة، النساء الحوامل عندما يستهلكن الأغذية العضوية تغذي الجنين بشكل طبيعي.

12.غير معدلة وراثيا

الأغذية العضوية ليست معدلة وراثيا، أصبحت الأغذية غير العضوية معدلة وراثيا بشكل متزايد، ويمكن أن تكون العواقب الصحية وخيمة بالفعل.

