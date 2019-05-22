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نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:55 م
نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين
كتب عز النوبى
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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مساحة مصر الزراعية وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء زادت بمقدار 500 ألف فدان تقريبا عن إحصاء 2015 الذى كانت مساحة الزمام به (10 مليون فدان.
 
جاءت الزيادة باستصلاح (313 الف فدان ) بمشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح ( 5.7 ألف فدان) بواسطة قطاع استصلاح الأراضى فيما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو( 12.4 الف فدان) واستصلحت الجمعيات الزراعية (41 الف فدان) فيما زادت مساحة الأراضى المستصلحه من المواطنين من واضعى اليد عن 200 ألف فدان تقريبا.
 
وأشار أبوصدام، إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابته نحو تنميه زراعيه حقيقيه وفى هذا الإطار تخطت صادرات مصر الزراعيه خلال عام 2018 تخطت حاجز ( 5 ملايين طن ) لأول مرة مشيدا باهتمام الحكومه بانتاج اسمدة اليوريا والامونيا حيث تمت توسعات بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة باستثمارات 1.960 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق الزراعى المحلى وتم تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج بدلا من خط واحد، بالإضافه إلى الاهتمام بتحديث وتطوير نظم الرى وإنشاء القناطر الجديده بأسيوط للمساهمة فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى. 
 
بجانب الاهتمام بطرق الزراعه الحديثه كمشروع إنشاء الصوب علي 100الف فدان حيث يناسب هذا المشروع القومي اتجاة الدوله نحو ترشيد وتوفير المياه وتعظيم المردود الاقتصادي من خلا زيادة كمية الانتاج وتقليل تكلفة الزراعه وتحسين خواص المنتج.بالاضافه الي النشاط الكبير نحو التوسع الراسي من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاساسيه أكثر انتاجا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للامراض. كما حدث لاصناف القمح والأرز والذرة،لافتاالى أن القطاع الزراعي يستحوذ حاليا علي 34% من سوق العمل داخل مصر
 

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