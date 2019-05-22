مندوبية التخطيط: انخفاض مؤشر التضخم بالمغرب 0.2% فى أبريل

رويترز

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد انخفض 0.2% في أبريل مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، بعد أن تراجع 0.1% على أساس سنوي في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الأغذية 1.2% على أساس سنوى في أبريل بعد أن ارتفعت 1.8% على أساس سنوي في مارس وزادت أسعار السلع غير الغذائية 0.8% على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع نسبته 1.1 % قبل شهر.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% في أبريل وبلغ التضخم السنوي الأساسي 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و1.1% على أساس سنوى.

ويتوقع البنك المركزى تراجع معدل التضخم إلى 0.6% في 2019 من 1.9% في 2018، على أن يتسارع مجددا إلى 1.1% في 2020.