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الأربعاء، 22 مايو 2019 06:33 ص
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مصرع 41 شخصا وإصابة آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 ص
مصرع 41 شخصا وإصابة آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع الشرطة الجزائرية - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 41 شخصا مصرعهم وأصيب 1433 آخرون بجروح فى 1284 حادثا مروريا بالجزائر خلال الفترة من 12 إلى 18 من شهر مايو الجارى.

وقال بيان للحماية المدنية الجزائرية، الثلاثاء، إن أكبر حصــيلة سجلت بولاية ورقلة (شرق البلاد)، بوفاة 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين إثـر وقوع 15 حادثا مروريًا.

وأضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ1449 تدخلا لإخماد 1070 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 3774 تدخـلا لتغطية عمليات إسعاف وإنقاذ أشخاص فى خطر.

 


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